Roberta Cortesi, scomparsa a Malaga da 11 giorni. La famiglia a Bergamo: «Le è successo qualcosa, temiamo sia stata uccisa»

Roberta Cortesi, 36 anni, è scomparsa a Malaga. Nella città spagnola, dove si era trasferita per lavoro nel 2021, non si trova da 11 giorni. E adesso, forse con ritardo, si mobilita anche l'interpol. «Le è successo qualcosa, non si fa abbastanza per trovarla», dice la sorella Alessandra.