Riscaldamenti, come risparmiare? Ecco i consigli per tenere la casa calda con bollette meno pesanti

Dopo l’ottobre più caldo secolo, è arrivato il freddo un po’ dappertutto. E quindi anche la necessità di riscaldare gli ambienti domestici. Lo scorso inverno, alle prese con la penuria di rifornimento di gas a seguito della guerra Russia-Ucraina, fu emanato un decreto apposito con la riduzione delle ore di accensione giornaliera e limiti di temperature massime. Quest’anno si è ritornati al calendario tradizionale, ad esclusione di alcuni comuni dove i sindaci hanno comunque deciso di ritardare l’avvio delle accensioni. Salvo le due zone climatiche del territorio (A e B) dove da sempre ci sono temperature più miti e che coincidono con gran parte del Sud Italia e dove le caldaie potranno entrare in funzione a partire dal primo dicembre, ormai nel resto del Paese i caloriferi possono essere accesi. E allora ecco che torna la solita domanda: come fare per ridurre i consumi, eliminare eventuali sprechi senza rinunciare al comfort? Detta in parole semplici: quali accorgimenti adottare per non morire di freddo senza essere costretti a stare con cappotti e piumini anche dentro casa e soprattutto senza farsi dissanguare dal caro-bollette? Le principali società fornitrici di energia sui loro siti hanno apposite sezioni per ricordare le regole base. Qualcuna ne elenca cinque, altre 10 e altre ancora 15. In alcuni casi si tratta di consigli pratici che definiremmo di buon senso, come quello di evitare gli spifferi. In altri dipende molto dalla tecnologia scelta e quindi anche dal portafoglio personale. Ecco una sintesi dei suggerimenti più gettonati.

Decreto bollette, dalla social card al bonus trasporti fino all'Iva sul gas: le novità del dl che ha incassato la fiducia