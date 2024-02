Regionali Sardegna, i risultati (che non sono ufficiali): ecco le sezioni mancanti e quanto tempo ci vorrà

Esulta Alessandra Todde, candidata del centrosinistra per le regionali in Sardegna, ma la sua vittoria al fotofinish non può essere ancora certificata nei numeri e il giorno della proclamazione potrebbe slittare. Sul portale ufficiale della Regione, dove affluiscono tutti i dati caricati dai 377 comuni sardi attraverso due accessi per ogni amministrazione, mancano ancora all'appello 22 sezioni: il dato si ferma a 1822 sezioni scrutinate su 1844.

Elezioni Sardegna 2024, risultati finali. i dati partito per partito. Todde batte Truzzu per pochi voti (45,3% contro 45%). Mancano 22 sezioni, flop spoglio