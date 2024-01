La regina Elisabetta e la telefonata furiosa con Harry e Meghan: «Non dovevate chiamare vostra figlia Lilibet», il retroscena nell'ultima biografia

Nuova biografia esplosiva sui Windsor. In arrivo il 18 gennaio nelle librerie britanniche è Charles III: New King, New Court (Carlo III: nuovo re, nuova corte), edito da Macmillan e firmato da Robert Hardman, uno dei royal watcher più rispettati. Che citando numerose fonti a corte, conferma un dettaglio finora solo sospettato: la regina Elisabetta non approvò affatto la scelta del nome Lilibet per la figlia di Harry e Meghan.