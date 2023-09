Regina Elisabetta, un anno senza The Queen: «Nei giorni prima di morire era in pace, non aveva rimpianti». Harry sarà a Londra (senza Meghan)

Settanta anni di regno e neanche una cerimonia per ricordarla a un anno dalla sua morte. Domani, 8 settembre 2023, ricorre l'anniversario della scomparsa della Regina Elisabetta, The Queen. Ma il figlio Re Carlo ha deciso che non ci sarà nessun evento in suo onore. D'altronde, morto un re se ne fa un altro. Senza troppa retorica o sentimentalismi. Come avrebbe voluto la stessa Elisabetta che aveva sempre ricordato l’anniversario della morte del padre Giorgio VI da sola nella tenuta di Sandringham. In questo anno la famiglia reale ha vissuto non pochi scossoni. A partire dall'affaire Meghan e Harry, l'adorato nipote uscito con molto clamore dalla Royal Family. Nonostante tutto, Re Carlo e Camilla hanno imparato a farsi amare dai sudditi inglesi.