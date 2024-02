Re Carlo, chi può sostituirlo durante le cure per il cancro? Sette familiari, ma i più probabili sono 5: Harry e il Duca di York fuori dai giochi

Chi potrebbe sostituire Re Carlo III, durante le cure per sconfiggere il cancro da poco diagnosticato dopo l'operazione alla prostata? Secondo un'analisi del Mirror sette reali ne avrebbero il titolo, possono sostituire Re Carlo per incarichi ufficiali dopo all'indomani dell'annuncio del monarca che gli è stata diagnosticata una forma di cancro. Sette sulla carta, cinque più papabili. "Finora, re Carlo non ha mai avuto bisogno di chiedere a un collega reale di sostituirlo quando è all’estero o si sta sottoponendo a cure mediche, ma ha sette persone su cui può contare".

Dunque, a diciassette mesi dall'inizio del suo regno - e con la principessa del Galles, Kate Middleton, appena tornata a casa dopo un intervento chirurgico all'addome che ha preoccupato non poco i sudditi e la famiglia reale -, il reale potrebbe chiamare qualcuno che temporaneamente lo sostituisca negli incarichi di rappresentanza ma anche più operativi, ovvero dove è necessaria una presenza ufficiale. Forse. In realtà, il Palazzo ha rifiutato di confermare il tipo di cancro escludendo che non è correlato alla prostata, lunedì ha iniziato le cure ambulatoriali e la Bbc ha affermato che le prospettive sono "positive" con il cancro diagnosticato precocemente.