Re Carlo vuole dare la possibilità alla gente di entrare in contatto con l'istituzione. E quale mossa è più azzeccata di mostrare alle persone dove abita veramente la famiglia reale? Si dice che il piano del sovrano per modernizzare la monarchia e avvicinarsi ancora di più al popolo, sia quello di trasformare le residenze private dei Windsor in luoghi aperti al pubblico. E non solo d'estate, ma tutto l'anno. Così dopo il castello di Balmoral che da luglio sarà aperto ai visitatori per la prima volta, tocca ora a Buckingham Palace che - sempre da quest'estate - metterà in mostra un'ala fino ad oggi tenuta nascosta ai visitatori. La famosa sala centrale, dove la famiglia reale si riunisce prima di apparire sul balcone.

Carlo apre le porte dei palazzi reali con un occhio, ovviamente, al ritorno economico: visto che il costo di questi nuovi tour è abbastanza spropositato: 116 euro per il castello in Scozia, 75 sterline (circa 87 euro), per effettuare visite guidate all'ala est della residenza reale, la facciata anteriore che si affaccia sul famoso piazzale dove la folla si riunisce nelle grandi occasioni per vedere la monarchia.

Re Carlo apre le porte del Castello di Balmoral (dove morì Elisabetta): i biglietti vanno sold out in un giorno

La sala centrale

Ma cosa si potrà visitare? L'ala est del palazzo fu costruita tra il 1847 e il 1849 per ospitare la crescente famiglia della regina Vittoria. Il piano principale dell'ala sarà aperto a luglio e agosto dopo oltre cinque anni di miglioramenti, che fanno parte del programma di manutenzione da 369 milioni di sterline per aggiornare il cablaggio elettrico, l'impianto idraulico e il sistema di riscaldamento di Buckingham Palace che sarà ultimato nel 2027. Alcune delle ceramiche e dei mobili più raffinati della Collezione Reale, è stato spostato nell'ala est e ha ispirato l'architettura cinese.