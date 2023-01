Si licenzia da manager per il doppiaggio: «Ora lavoro 5 ore al giorno e guadagno 15mila dollari al mese»

Due anni e mezzo fa Alice Everdeen lavorava 50 ore a settimana e guadagnava 42.000 all'anno come content manager per un'azienda di integratori negli Stati Uniti. Ma lavorare in un ufficio non la rendeva felici. Così l'ha lasciata e ha iniziato a perseguire il suo ruolo di doppiatore a tempo pieno. Ora guadagna 15.000 dollari al mese.



L'anno scorso ha guadagnato un totale di 102.000 dollari lavorando per clienti come Amazon, Southwest Airlines e OnlyFans, in molte meno ore rispetto al suo vecchio lavoro. «Nel giro, credo, di quattro o cinque mesi, ho potuto lasciare il mio lavoro a tempo pieno».



Everdeen ha detto che ha iniziato a lavorare come artista di «voce fuori campo», ma quando si è resa conto del potenziale del lavoro, ha deciso di prenderla più sul serio. «L’obiettivo era quello di fare un paio di centinaia di dollari al mese per i soldi del gas», ha detto alla pubblicazione. Ora lavora da tre a cinque ore al giorno ed è in grado di viaggiare per il paese.

Il primo lavoro

Nel 2018 ha ottenuto il suo primo, e non pianificato, lavoro di voiceover. Lavorando per un'agenzia pubblicitaria, Everdeen stava leggendo ai clienti un copione che aveva scritto quando hanno apprezzato la sua voce così tanto che hanno deciso di usarlo nella pubblicità.

Ha guadagnato 1000 dollari nel primo mese e in tre mesi guadagnava ctanto quanto il suo lavoro primcipale. Fu allora che Everdeen decise di lasciare il suo lavoro regolare e diventare un'artista vocale a tempo pieno.



Di cosa si occupa Alice?

«Io per lo più faccio spot televisivi commerciali e radio», spiega Everdeen. Registra anche un sacco di messaggi vocali per le aziende ed elenca i suoi servizi su piattaforme online come Fevrr. «Sono passati due anni e mezzo e ho portato a termine poco meno di 3.000 lavori» ha detto.

Parlando dell'autobus in cui vive e lavora, Everdeen ha condiviso che è stato modificato per garantire che il suo «spazio di lavoro» potesse essere insonorizzato.

«Per evitare quanto più rumore possibile dall'ingresso dell'autobus e per attutire i rumori già presenti nell'autobus, abbiamo rivestito le pareti e il soffitto con uno strato fonoassorbente di Soundproof Cow», ha scritto Everdeen in un post su Instagram.

«Inoltre, abbiamo usato legno tenero nelle immediate vicinanze del mio Isovox, che assorbe il suono meglio del legno duro».