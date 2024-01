Putin, l'attacco alla Nato è possibile? I timori dell'Estonia: «Tre anni per prepararci a guerra con la Russia»

Il primo ministro estone Kaja Kallas prevede che la Nato avrà dai tre ai cinque anni per prepararsi a un potenziale conflitto militare con la Russia. «La nostra intelligence stima che ci vorranno dai tre ai cinque anni e ciò dipende in gran parte da come manteniamo la nostra unità e la nostra posizione sull’Ucraina», ha sottolineato in un’intervista pubblicata lunedì dal quotidiano britannico The Times.

