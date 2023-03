Putin, qual è l'arma di Mosca «in grado di distruggere qualsiasi avversario»? Dalle nucleari tattiche ai missili Kinzhal e Kilkljoy

Il Consiglio di sicurezza della Federazione Russa ha affermato che il Paesel' America . Come riportato da RIA Novosti e TASS, il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione russaha tenuto un discorso in cui ha detto: «La Russia ha un'arma unica con la quale è in grado di distruggere qualsiasi avversario, compresi gli Stati Uniti , in caso di minaccia alla sua esistenza». Ha poi aggiunto che «L'opinione dei politici americani secondo cui la Federazione Russa non sarà più in grado di rispondere a un attacco nucleare preventivo degli Stati Uniti è "miope" e pericolosa stupidità».Secondo Patrushev, dopo il crollo dell' URSS , la Russia avrebbe «risolto gli errori del passato» e ora «può garantire sia stabilità interna che sicurezza dalle minacce esterne». Il funzionario russo ha tradizionalmente ripetuto il mantra secondo cui «l'Occidente ha gravemente sbagliato i calcoli nel calcolo del crollo dell'economia russa e della crescita degli umori di protesta a causa delle sanzioni» e che la Russia avrebbe un sistema economico tale da reggere alla pressione delle sanzioni.