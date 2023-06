La tragedia di una grande potenza che sta cadendo nel baratro del ridicolo è riassunta in alcune immagini. «Pagheranno caro questo tradimento» dice Putin sabato mattina, dopo essersi svegliato con la notizia che Prigozhin e la Wagner avevano preso una città di oltre un milione di abitanti come Rostov e si apprestavano a marciare su Mosca. «Nessuna punizione, i mercenari della Wagner sono tutti perdonati e se vogliono possono arruolarsi nell'esercito. Prigozhin verrà in Bielorussia» annuncia in serata il dittatore bielorusso Lukashenko dopo avere convinto, su delega di Putin, il capo della Wagner a fermarsi. Non solo la feroce punizione non c'è, non solo finisce tutto a tarallucci e vodka, ma appare evidente che l'esercito regolare russo non abbia fatto nulla, per tutta la giornata, per fermare realmente la colonna della Wagner.