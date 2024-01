Prescrizione, cosa cambia con la riforma del ministro Nordio: la Camera approva il testo

Arriva il primo via libera dalla Camera alla quinta riforma della prescrizione in 19 anni. I deputati, con 173 si e 79 no, approvano la proposta di legge a prima firma Pietro Pittalis (FI) dopo un passaggio in Commissione Giustizia dove è stata riscritta grazie agli emendamenti dei relatori Enrico Costa (Az) e Andrea Pellicini (FdI). Il testo, che ora deve passare al Senato, potrà essere applicato anche ai casi in corso, non solo a quelli futuri, grazie al principio del 'favor rei'. Ovvero il Principio in base al quale nessuno può essere assoggettato a una sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più una violazione punibile.