Incendio Castel Gandolfo, ancora fiamme sul costone del lago: paura per le abitazioni, mezzi di soccorso al lavoro

Castel Gandolfo, sono ripartite questa mattina le fiamme del devastante incendio, appiccato in due punti, che ha incenerito una consistente parte del costone del Lago Albano ieri pomeriggio tra la zona boschiva Culla del Lago e la soprastante via dei Laghi.

Sul posto da questa mattina stanno operando nuovamente, dopo le 6 ore di lavoro di ieri, la protezione civile locale e di Rocca di Papa, i vigili del fuoco di Marino e un elicottero della protezione civile regionale, che ha fatto già una ventina di sganci. Il fuoco si è avvicinato pericolosamente alle case e alle ville, dove ci sono anche impianti del gas esterni, ma grazie allo schieramento dei pompieri e della protezione civile si è evitato che le fiamme raggiungessero le abitazioni.

Le operazioni sono ancora in corso, la strada è stata chiusa dal tratto di via dei Laghi, che va da di via delle Barozze alla zona delle Loggette, la polizia locale di Castel Gandolfo, Marino e Rocca di Papa è sul posto per deviare e regolare il traffico .

Foto Luciano Sciurba