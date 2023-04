Nino Frassica, età, figli e la moglie (giovanissima) ex attrice di film per adulti: ecco chi è il comico ospite (stasera) da Nek a “Dalla strada al palco”

Nino Frassica ospite a “Dalla strada al palco”. Torna per la seconda stagione, stasera in tv su Rai 2 alle 21.20, il programma condotto da Nek che dà agli artisti di strada la possibilità di potersi esibire in tv sfruttando le loro doti in quella che per loro è una vetrina per farsi conoscere. Avranno la possibilità di raccontare le loro storie e la loro scelta di vita davanti ad un pubblico che decreterà gli artisti migliori insieme agli ospiti di ogni puntata. Ai "passanti importanti" il compito di giudicare i partecipanti che si contendono un posto per la finalissima. Stasera la scelta dei finalisti spetterà, oltre al comico, anche a J-Ax. Ma chi è Nino Frassica?