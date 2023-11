Nina Moric irriconoscibile a Verissimo: «Questa è l'ultima intervista. Ho rischiato la vita per un virus. Carlos? Nessuna malattia»

Nina Moric come sta? Torna nello studio di Verissimo dopo un lungo periodo di assenza: «Sono due anni che non ci vediamo» le dice Silvia Toffanin. L'ex modella ha un volto più rilasato delle ultime apparizione pubbliche: «Ho voluto la solitudine per conoscermi, ho attraversato la follia ed è stato bello». Su Twitter il suo nome finisce in tendenza e il pubblico è felice di vederla bene: «Sempre bella» e c'è chi le augura di trovare la serenità: «spero solo sitia bene anche interiormente». Ma poi c'è anche chi non pensa si sia riprea del tutto: «è fatta o cosa?».