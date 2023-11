Neonato abbandonato in un sacchetto a Ragusa: dopo tre anni dovrà tornare dalla madre naturale, la sentenza choc del Tribunale

Abbandonato alla nascita in un sacchetto per la spesa, con il cordone ancora attaccato era sopravvissuto per miracolo. Era il 4 novembre del 2020 quando il piccolo, che venne chiamato Vittorio Fortunato, venne trasferito in emergenza all'Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa in condizioni critiche ma si riprese in fretta a dopo 20 giorni venne affidato in pre adozione ad una famiglia fuori dal territorio provinciale. La storia del piccolo Miele, questo il soprannome che gli hanno dato i genitori affidatari che lo crescono con amore da quando aveva solo 16 giorni, sembrava aver trovato il più felice dei finali. E invece no: dopo 3 anni il bambino oggi rischia di essere strappato dalle braccia di mamma e papà ed essere riconsegnato alla donna che lo ha partorito e che è ancora sotto processo penale per concorso in abbandono di minore, il tutto a causa di un errore giudiziario.