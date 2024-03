Nave Duilio, l'arsenale per l'attacco agli Houthi: dai missili Teseo al lanciarazzi, costo e come funzionano

Siluri, missili e cannoni. È solo una parte dell'arsenale a disposizione della Duilio. Dall'inizio della sua missione nel Mar Rosso, la nave italiana ha abbattuto tre droni degli Houthi: due aerei il 12 marzo, mentre un altro dieci giorni fa. Il cacciatorpediniere della Marina è impegnato nell'operazione dell'Unione Europea Aspides. L'obiettivo quello di tutelare la libertà di navigazione e gli interessi economici dell’UE. I traffici con l’Indopacifico, infatti, attraversano principalmente per il Canale di Suez. Passaggio, però, che ora non è più sicuro. L'Italia è lì per difendere i mercantili. Che sono sempre in allerta. Solo lo scorso 18 febbraio una nave commerciale britannica, carica di fertilizzanti, è stata colpita (e affondata) dai missili balistici dei ribelli, vicino al porto di Mocha.

Nave Duilio abbatte due droni nel Mar Rosso. Il ministero della Difesa: «Agito per autodifesa». Houthi: «L'Italia si è schierata con i nostri nemici»