Natale, il diguno prima del cenone non aiuta. La nutrizionista svela i trucchi che non ti aspetti per restare in forma

Vigilia di Natale, Natale, San Silvestro, Capodanno, Epifania. Pranzi e cene infinite. Ore e ore con familiari e amici senza mai alzarsi da tavola. Avanzi da non sprecare. Durante le festività il cibo e la convivialità dominano le vite degli italiani. Come fare a rimanere in forma? Solo un esperto può rispondere. «In vista delle feste, applichiamo la regola delle 3 C: riempire il frigo di cibi come carciofi, cardi e cicoria, dalle notevoli proprietà diuretiche, drenanti e detossificanti abbinandoli con cibi ricchi di acqua di vegetazione come i finocchi, fondamentali per aiutare i nostri organi a lavorare bene ed eliminare le tossine. Veri toccasana per prepararsi ai cenoni e detossificarsi nei giorni successivi». È un buon punto di partenza secondo la nutrizionista Gemma Fabozzi, responsabile dell'area Nutrizione del centro B-Woman di Roma.

Ma quali sono i trucchetti secondo l'esperta?