I missili ipersonici Zircon, quelli probabilmente utilizzati stamattina dalla Russia per un attacco su Kiev, sono uno dei due tipi, insieme al Kinzhal, a disposizione delle forze di Mosca e una delle nuove armi strategiche rese note da Vladimir Putin fin dal 2018. Entrambi i vettori russi sono stati impiegati per la prima volta sul campo di battaglia nel conflitto in Ucraina. Finora soltanto la Russia ha già a sua disposizione queste armi, che negli Usa sono ancora in fase sperimentale.