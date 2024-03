Michelle Impossible torna stasera, da Andrea Bocelli a Lorella Cuccarini: tutti gli ospiti. E Aurora Ramazzotti avrà un ruolo speciale

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, andate in onda su Canale 5 tra il 2022 e il 2023, Michelle Impossible & Friends torna stasera con la prima delle tre puntate previste con un format rimasto invariato rispetto allo scorso anno: Michelle Hunziker, protagonista assoluta di questo one woman show, accoglierà in studio grandi artisti italiani e internazionali e li coinvolgerà in esibizioni imprevedibili e corali. Ad affiancare Michelle Hunziker in questa terza edizione del programma, in onda per la prima volta dallo Studio 20 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese, ci saranno la Gialappa’s Band e Katia Follesa, ma anche Andrea Pucci, Alessandro Betti, Valentina Barbieri e Scintilla.