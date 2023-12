Michela Cescon: «In Blanca ero la madre cattiva, la gente mi rimproverava per strada. In teatro recito nuda sul palco»

Michela Cescon è una donna libera. Ma anche un'attrice libera. Ha detto tanti no senza mai pentirsene. Porte chiuse, porte aperte come con "Svelarsi", uno spettacolo per sole donne nel quale le attrici recitano nude sul palco. «L’ho prodotto con il Teatro di Dioniso, che dirigo», racconta al Corriere della Sera. «Mi cercano tante giovani attrici che mi vedono come un punto di riferimento. So ascoltare e mi piace creare sinergie. Posso vantare l’indipendenza, che però ha un prezzo». Qual è stato il suo? «Non sono mai entrata nei teatri più importanti».