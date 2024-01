In Italia in questo fine settimana arriveranno forte perturbazioni che partiranno dal nord fino ad arrivare al centro-sud. Questi cambiamenti saranno caratterizzati da un calo drastico delle temperature che porteranno a nevicate in bassa collina e forti pioggie sulle zone del centro-sud.

Maltempo, scatta l'allerta meteo per temporali: ecco in quali regioni. Le previsioni meteo della settimana