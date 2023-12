Harry: «Il Natale in cui Meghan ha conosciuto la Regina, così abbiamo rotto il protocollo reale»

Polemiche e un reciproco scambio di accuse. Il duca e la duchessa del Sussex, Harry e Meghan, da diversi anni vivono lontano dai reali inglesi. Anche quest'anno i due esuli non torneranno nel Regno Unito per Natale. Rimangono, quindi, le distanze da Re Carlo e, soprattutto, da William e Kate. Tuttavia, come riporta il Mirror, la coppia, che vive negli Stati Uniti, ha raccontato il primo 25 dicembre passato con gli altri reali, nel 2017. Un racconto che ha lasciato tutti di stucco. Soprattutto per ciò che è stato detto.