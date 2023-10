Matthew Perry, il patrimonio: aveva "svenduto" beni immobili per 35 milioni di dollari e si era trasferito in un cottage

Matthew Perry aveva problemi economici? L'attore, scomparso all'età di 54 anni lo scorso fine settimana, nell'ultimo periodo aveva comprato e venduto diverse case. In particolare aveva venduto una villa lussuosa per un cottage più modesto. Secondo le fonti citate dal New York Post, stava combattendo un profondo senso di solitudine. “Trascorreva la maggior parte dei suoi giorni a casa sua ed era molto solo", ha condiviso una fonte. Nell’estate del 2020, nel bel mezzo della pandemia di COVID-19, Perry si è aggiudicato un accogliente cottage di 3.000 piedi quadrati a Los Angeles per 6 milioni di dollari. Un passo indietro rispetto alla sua precedente dimora.

