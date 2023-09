Mascherine Covid tenute nel cassetto, l'immunologo: «Occhio alla scadenza. Potenziali pericoli per la salute»

Chiuse a doppia mandata negli armadi meno frequentati della casa e rimosse dalla vista per allontanare con loro lo spettro del Covid. I contagi tornano a crescere, +44% in una settimana secondo il bollettino, e con essi tornano anche le mascherine.

Ma non tutti forse sanno che questi dispositivi di protezione individuale hanno una data di scadenza che può compromettere la loro capacità di protezione.

«Il liberi tutti può aver favorito il deposito delle mascherine in qualsiasi condizione, ma come tutti i Dpi, anche le mascherine hanno una durata d'uso limitata che va considerata - mette in guardia Mauro Minelli, specialista il Allergologia e Immunologia - perché il tempo e il loro stato di conservazione potrebbe comprometterne l'efficienza».