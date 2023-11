Dai "soldini" ricevuti dai nonni come regalo di Natale (300 euro investiti per realizzare il suo primo gioiello) a una stima di fatturato di 10 milioni di euro, a soli 23 anni. I social, dove vanta più di due milioni di follower l'hanno ribattezzata la nuova Chiara Ferragni . Si chiama Martina Strazzer , è di Modena, e come la Ferragni anche lei ha fatto della propria capacità di raccontarsi una macchina dal guadagno scalabile per il suo brand Amabile