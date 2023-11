Marta Fascina, dalla cover con la faccia di Berlusconi ai bracciali con i loro nomi: tutti i look iconici e gli omaggi a Silvio

Il look è quello da "lutto perenne": tailleur scuro (non è nero, ma blu), capelli tiratissimi raccolti in uno chignon. La vedova Marta Fascina torna alla Camera, da dove mancava da oltre sette mesi, sapendo che tutti gli occhi saranno per lei. Così, fa il suo ingresso nell'emiciclo, sfoggiando omaggi al suo compagno di vita. Perché come l'altra ben più famosa Lady Diana, anche Lady Berlusconi ci ha abituato a look iconici mai scelti per caso. Tutti gli outfit che ha sfoggiato, prima e dopo la morte del Cavaliere, hanno sempre nascosto significati simbolici. E quelli che mostra ora raccontano quell'amore che - per usare le parole del suo ultimo post su Instagram - li lega e li legherà per l'eternità.