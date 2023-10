Margherita Maccapani Missoni: «L’incidente aereo di mio zio Vittorio, la vendita dell'azienda, poi mio marito mi ha lasciata e sono rinata»

Margherita Maccapani Missoni ha compiuto 40 anni nel febbraio scorso; separata da poco, madre di Augusto Amos, 9 anni, e Otto Hermann, 8. Figlia primogenita di Angela Missoni e Marco Maccapani, ha respirato colori e tessuti e moda sin da ragazzina. E ora, dopo una crisi che l’ha profondamente trasformata, la designer ha lanciato la sua prima collezione Maccapani.

In tanti erano pronti a scommettere che un giorno sarebbe stata lei il futuro di Missoni. «E sicuramente io mi ero fatta dei programmi di vita che erano in azienda. E poi c'è stato questo capovolgimento, interno. Ora, anche se siamo ancora azionisti, siamo usciti dall'operatività e per me è stato uno choc. Non l'ho scelto io e non ero preparata. E nello stesso tempo mi sono separata quindi è stato un ribaltamento di tutto quello che mi ero immaginata nella e per la mia vita», racconta al Corriere della Sera.