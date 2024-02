Marco Raduano chi è il boss arrestato un anno dopo l’evasione: l'omicidio, l'operazione «Neve di Marzo» e la latitanza

Marco Raduano, il boss pugliese a capo della mafia garganica di Vieste è stato catturato in Corsica dai carabinieri del Ros. Il blitz è scattato a Bastia, nel nord dell’isola, mentre Raduano era a cena in un ristorante in compagnia di una donna. Evaso clamorosamente 11 mesi fa dal carcere di Nuoro, non si aspettava di essere catturato e si è mostrato sorpreso quando i carabinieri del Ros gli hanno stretto le manette ai polsi.