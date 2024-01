Dove sono le armi nucleari Usa in Europa? Dall'Italia alla Turchia: ecco la mappa (e perché saranno rinnovate)

Italia, Belgio, Germania, Olanda. Sono questi i Paesi che ospitano già testate nucleari americane. Una scelta strategica collegata alla Guerra fredda che riprende forza da quando la Russia ha invaso l'Ucraina minacciando anche alcuni Paesi della Nato vicini. Non solo: la Nato ha questo tipo di testate anche in Turchia, in un territorio formalmente asiatico ma comunque a ridosso dell'Europa e del Mediterraneo. E nell'aeroporto greco di Araxos fino al 2001 c'erano testate nucleari, oggi sono stoccate e la base viene considerata un sito utilizzabile in caso di emergenza. Dunque la disponibilità di bombe di questo tipo in Europa, che andrà ad ampliarsi con il posizionamento anche nella base inglese di Lakenheath, è molto articolata.

Armi nucleari nel Regno Unito, il piano degli Usa contro la minaccia russa: testate 3 volte più potenti della bomba di Hiroshima