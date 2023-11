Maltempo, l'allerta meteo in Toscana: rischio mareggiate e forte vento. Dove e quando, le previsioni

Ancora maltempo in Toscana. Come comunicato dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a partire dalle 18 di domani, martedì 14 novembre, un'allerta gialla per mareggiate è stata emessa sulla costa centrale sull'Arcipelago toscano, mentre un'allerta gialla per vento è stata emessa dalle ore 12 di domani alla mezzanotte, nelle zone del Reno, Alto Mugello e Val Tiberina. Vediamo ora nel dettaglio la situazione.

Anticiclone africano, temperature sopra i 20 gradi. Poi torna il maltempo: ecco quando. Le previsioni