Maltempo in arrivo a Roma, rischio piogge «consistenti». Dove e quando, le previsioni di oggi e domani

Maltempo a Roma in arrivo. La seconda settimana di novembre è stata ondivaga. Pioggia e sole si sono alternati nei giorni scorsi. A volte, come nel caso di venerdì, hanno avuto anche carattere intenso: come quello delle "bombe d'acqua". La tregua è arrivata sabato 11, quando il cielo chiaro ha portato romani e turisti a riversarsi tra le strade della Capitale. Ma il beltempo non durerà a lungo. Piogge "consistenti" stanno per colpire. Scopriamo le previsioni dei prossimi giorni.

