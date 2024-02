Maltempo in arrivo, torna l'inverno: temporali e nevicate abbondanti. Dove e quando, le previsioni meteo

Maltempo in arrivo, torna l'inverno. Gli italiani possono godersi gli ultimi giorni di temperature miti: dal fine settimana, infatti, torna l'inverno con vento, neve e pioggia su gran parte della penisola. In particolare, è previsto prima l'arrivo del maltempo con venti e precipitazioni e poi, dalla prossima settimana, un drastico calo delle temperature che ci porteremo dietro per circa un mese.