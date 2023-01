Luna, perché nessuno uomo vi è tornato da 50 anni? Gli astronauti spiegano il motivo

Manca da 50 anni l'uomo sulla Luna. Era il 1972 quando 12 persone sono atterrate con l'Apollo 17. In quella che rimane una delle più importanti missioni della NASA. Gli astronauti hanno raccolto rocce, scattato foto , eseguito esperimenti, piantato bandiere e poi sono tornati a casa. Ma quei soggiorni non hanno stabilito una presenza umana duratura sulla luna. La NASA ha promesso che presto vedremo di nuovo gli astronauti statunitensi sulla luna, forse entro il 2025, in un programma chiamato Artemis, che includerà le prime donne a toccare la superficie lunare. Perché si è aspettato tutto questo tempo?

Nello spazio manca lo spazio: da 15mila a 100mila satelliti entro il 2030, i primi scontri in orbita e la “discarica” con 130 milioni di rottami. Gli accordi Artemis