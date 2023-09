Lomcovak, la manovra estrema del jet schiantato a Torino. «Provoca disorientamento ai piloti», come funziona e video

Il 16 settembre 2023, durante le prove per l’Airshow di Torino, un MB-339, probabilmente a causa di un bird strike, è precipitato facendo ribaltare e incendiare un’automobile. Il pilota è soppravvissuto lanciandosi con il paracadute, ma una bambina di 5 anni che si trovava nell’automobile è morta sul colpo. La pattuglia acrobatica utilizza dal 27 aprile 1982 i velivoli Aermacchi MB.339A, considerato molto valido per l'attività dimostrativa delle «Frecce Tricolori» che lo impiegano nella variante PAN, ovvero provvista di impianto fumogeno. L'unico aereo con motore a reazione in grado di eseguire un Lomcovák. Nella sua configurazione classica è destinato prevalentemente all'addestramento e al collegamento, ma può essere utilizzato anche per missioni di supporto aereo ravvicinato. Fino al 1981, invece, la Pan utilizzava un altro velivolo di costruzione italiana, il G.91.

Incidente Frecce Tricolori, l'Aermacchi MB-339 è troppo vecchio? L'Aeronautica ammette: «Saranno sostituiti»