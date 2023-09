Incidente Frecce Tricolori, l'Aermacchi MB-339 è troppo vecchio? L'Aeronautica ammette: «Saranno sostituiti»

L'incidente al Pony 4 delle Frecce Tricolori di sabato 16 settembre a Torino poteva essere evitato con un aereo più moderno? È la domanda che si pongono in tanti, perché l'Aermacchi MB-339, il modello pilotato da Oscar del Dò, che ha causato la morte di una bambina di cinque anni - Laura Origliasso - a Torino è molto datato. L'aereo in dotazione alle Frecce Tricolori entrò in servizio nel 1979 ed ha oggi 44 anni di vita. È un gioiellino di tecnica, ma pur sempre un monomotore, che ieri ha subito l'effetto disastroso del bird strike dopo un impatto con uno stormo di uccelli.

