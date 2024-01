La Storia, Francesco Zenga (Nino) si racconta: «Recitare in questa fiction mi ha stravolto la vita. Jasmine Trinca sul set mi ha fatto da mamma»

«Recitare nella fiction La Storia mi ha stravolto la vita. Prima di essere scelto per questa serie non avevo mai fatto l’attore: ora ho capito che è questa la mia strada, quello che voglio fare “da grande” e mi sto impegnando per riuscirci». Parole di Francesco Zenga a Di Più Tv, lontano parente del grande portiere dell'Inter.

Ma Francesco con il calcio non ha mai avuto a che fare. Oggi lui è la “rivelazione” della fiction di Raiuno La storia, dove interpreta Nino, il primogenito della protagonista, Ida Ramundo (Jasmine Trinca, ndr): «Jasmine sul set mi ha fatto un po’ “da mamma” per davvero. Ha subito cercato - ha aggiunto sempre al settimanale televisivo diretto da Osvaldo Orlandini - di mettermi a mio agio. E durante tutte le riprese mi ha accudito, coccolato, dato consigli».