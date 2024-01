La lunga Notte - La caduta del Duce, stasera su Rai 1 il gran finale: l'arresto di Mussolini. Anticipazioni, cast e trama

Stasera in tv su Rai1, alle 21.30, va in nda l'ultima puntata de La lunga Notte - La caduta del Duce. La serie tv prodotta da Luca Barbareschi con Eliseo Entertainment e Rai Fiction e diretta da Giacomo Campiotti, su soggetto firmato dallo sceneggiatore Franco Bernini con Bernardo Pellegrini, con Alessio Boni protagonista nei panni di Dino Grandi e un cast composto fra gli altri da Duccio Camerini per Benito Mussolini, Martina Stella per Clara Petacci, Luigi Diberti per Vittorio Emanuele III, Maurizio Donadoni, Aurora Ruffino nelle vesti della principessa Maria Josè, Marco Foschi, Lucrezia Guidone, Ana Caterina Morariu è arrivata al gran finale.

Vediamo dunque le anticipazioni di quello che accadrà stasera nei due episodi finali. La vicenda racconta le tre settimane del luglio 1943 che hanno portato alla caduta di Mussolini e della dittatura fascista.