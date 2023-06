Kata scomparsa a Firenze, cosa sappiamo: la pista del rapimento, l'ex hotel occupato in cui vive, gli screzi con gli altri inquilini

Kata scomparsa a Firenze, cosa sappiamo

Che fine ha fatto Kataleya Alvarez? La bambina peruviana, di soli 5 anni, è scomparsa da sabato pomeriggio a Firenze. La mamma, tornando da lavoro, non l'ha trovata in casa. L'ultima volta che è stata vista indossava una maglietta bianca e pantaloni viola. Le ricerche sono partite dall'ex hotel Astor, l'albergo occupato in zona Novoli dove vive con la famiglia, ma nelle ultime ore sono state estese ad ampie zone della città, compresi gli argini del torrente Mugnone e il parco delle Cascine.