Joe Bastianich torna a Masterchef, cosa fa oggi? Il nuovo ristorante di tapas a Brescia e perché ha lasciato il cooking show di Sky

È giunto il momento di stappare lo spumante e di soffiare sulle candeline: MasterChef Italia taglia il prestigioso e straordinario traguardo dei 300 episodi e, per celebrare l'occasione, la serata riserverà fin da subito grandi sorprese. Oggi, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibili on demand, assieme ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, si uniranno alla festa Joe Bastianich, volto di MasterChef sia in Italia che negli USA che tornerà nella nostra Masterclass dopo 5 anni, e il Maestro dei Maestri Pasticceri italiani Iginio Massari, l'ospite tradizionalmente più atteso (dal pubblico) e più temuto (dai cuochi amatoriali in gara), accompagnato stavolta da sua figlia Debora.