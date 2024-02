Jacob Rothschild, morto l'erede della famiglia dei banchieri dal patrimonio di oltre 100 miliardi. Aveva 87 anni

Jacob Rothschild è morto all'età di 87 anni. Il finanziere, imprenditore e membro della celebre famiglia di banchieri, è stato anche membro indipendente della Camera dei Lord britannica, in forza dei titolo di IV barone Rothschild, dal 1991 al 1998: anno in cui una riforma, volta a ridimensionare quasi a zero le presenze dei membri della Camera alta per diritto ereditario, lo privò del seggio assieme ad altri.