Italia rugby, Gonzalo Quesada dopo lo storico pareggio in Francia: «È solo l'inizio, non siamo ancora arrivati da nessuna parte» La filiera dei giovani da Aboud in poi

Dice il saggio ct Gonzalo Quesada (allenatore dell’Italia del rugby da 57 giorni) che, nonostante lo storico e magnifico pareggio a Lilla contro la Francia, «con questi azzurri non siamo ancora arrivati da nessuna parte». Ma non è mica vero, perché intanto quel 13-13 sta pure assai stretto a Lamaro e compagni perché - come ha sentenziato L’Equipe a sezioni unite - il calcio di punizione sbagliato a partita già terminata da Paolo Garbisi andava fatto ripetere perché giocatori francesi si erano mossi verso il calciatore quando invece avrebbero dovuto stare fermi. Chissà che titoli, allora, sui giornali francesi in caso di vittoria italiana visto che già per il “pari” hanno esaurito il catalogo degli aggettivi funebri per gli annichiliti Bleus: “Smarriti”, “Sull’orlo del vuoto”, “Nullissimi” (nul sta per pareggio), “Umiliati”, “Inferno del nord” (citazione dell’attigua Parigi-Roubaix).