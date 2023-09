It-Alert, arrivata la notifica nel Lazio. Le reazioni social: «Che spavento». Ma c'è chi non l'ha ricevuta

È arrivato oggi alle 12.00 a Roma e nel Lazio il messaggio di IT-Alert, il sistema di allarme pubblico che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica, tramite tecnologia Cell Broadcast, messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi in corso.

IT-Alert, alle 12 è arrivata la notifica sui telefoni nel Lazio: come compilare il questionario

Numerose le reazioni sui social, tra chi si è spaventato per il suono molto alto della notifica e chi invece non l'ha ricevuta nemmeno.