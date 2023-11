Vulcano Islanda, eruzione imminente? L'esperto: «Fase di terremoti che durerà secoli». Rischi per i voli europei

Eruzione del vulcano Fagradalsfjall: le scosse di terremoto si susseguono senza sosta e ora gli esperti aprono alle ipotesi più preocupanti. Il risveglio dopo 800 anni del vulcano ad appena 40 chilometri dalla capitale Reykjavík, dove risiedono poco meno della metà dei 370mila abitanti dell'isola, è avvenuto nel 2021 (foto in apertura), ma le rilevazioni fanno dire al vulcanologo di Cambridge, Clive Oppenheimer, che l'attività odierna potrebbe aver dato il via a "una nuova fase eruttiva che potrebbe durare secoli" e che "l'accumulo di magma sotto la città Grindavik segnala che altre eruzioni sono in arrivo.