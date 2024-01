Influenza lunga, sintomi per 11 settimane (la tosse può durare mesi): il peso su anziani e fragili

In giro con la tosse, senza mascherina e per nulla intenzionati a proteggersi con il vaccino. Che si tratti di virus influenzali o di Covid, gli italiani sembrano curarsi poco dei rischi del contagio. E alla fine, come sempre, a farne le spese sono gli anziani e i più fragili. Senza contare che il coronavirus non è l'unica malattia virale a portare sintomi persistenti, e persino debilitanti dopo la negativizzazione (il cosiddetto Long Covid). Anche l'influenza stagionale è in grado di scatenare effetti postumi difficili da superare, che possono durare fino a 11 settimane.

Bronchioliti, polmoniti e Covid tra i bambini. Sintomi e cure: ecco come riconoscerli