In Baviera con i Ninjago, gli alieni e Peppa Pig: le novità di “Legoland Deutschland Resort”

Dall’apertura dell’hotel a tema “Legoland Forest Adventure Lodge” alle tante attrazioni mai viste prima. “New entry” come film da brividi con gli alieni, show estivi con gli eroi dei sogni e, ancora, per l’intero mese di maggio, tanti momenti spensierati insieme ai ninjago e, a partire dal 19, anche con Peppa Pig. È una stagione all’insegna delle novità quella appena inaugurata a “Legoland Deutschland Resort”, il parco divertimenti della Baviera che sta già intrattenendo i suoi visitatori con un primo evento, in calendario fino al 7 aprile: “Play Unstoppable”, già iconico, grazie alle tante postazioni per sbizzarrirsi con i mattoncini Lego o per cimentarsi con i parkour e non solo. Ai Lego Studios, invece, il regno è degli alieni, extraterrestri protagonisti del nuovo film Lego Friends 4D “Alien Invasion”. Si contano, infine, i giorni per l’arrivo dell’estate, quando al parco arriveranno gli eroi dei sogni di “Lego Dreamzzz”, al centro dell’imperdibile spettacolo multimediale di scena nell’arena.