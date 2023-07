Leonardo Apache La Russa, chi è il figlio di Ignazio indagato per stupro: la trap e lo scontro con Fedez. Si cerca l'amico dj che era con lui

Leonardo Apache La Russa, 21 anni, terzo figlio di Ignazio La Russa - presidente del Senato e tra i fondatori di Fratelli d'Italia - è stato accusato da una ex compagna di liceo di violenza sessuale. In seguito alla denuncia - cui ribatte sostenendo che non c'è stata «alcuna costrizione» - è stato iscritto nel registro degli indagati. Il padre lo difende sostenendo che è stato «lungamente interrogato». «Ho la certezza che mio figlio Leonardo non abbia compiuto alcun atto penalmente rilevante» e che non abbia «mai consumato cocaina in vita sua». Ma chi è il figlio più piccolo di La Russa?

La Russa, il figlio indagato per stupro: «Io credo a Leonardo. Dubbi sulla denuncia ma non accuso la ragazza»