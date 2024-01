Hugh Grosvenor, lo scapolo d’oro (da 10 miliardi) della Royal family si sposa. E re Carlo guida la lista degli invitati

Un’esplosione di fuochi d’artificio ha fatto appena in tempo a illuminare il Tamigi per salutare l’inizio del 2024 che già si scaldano gli animi per quello che sarà, il prossimo 7 giugno nel Regno Unito, il matrimonio dell’anno. Ovvero le nozze dello scapolo d’oro britannico, Hugh Grosvenor, 32 anni, settimo duca di Westminster, e di Olivia Henson, dirigente di un’azienda alimentare gourmet. Basti pensare che nella lista degli invitati figurano re Carlo – che per altro era stato padrino dello sposo – con la moglie Camilla, mentre un ruolo da protagonista l’avrà William con tutta la sua famiglia. Il principe di Galles sarà il testimone e il suo primogenito George, figlioccio di Grovesnor, probabilmente sarà uno dei paggi.