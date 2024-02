Brennero chiuso per neve, riapertura dopo ore. Studenti in gita: «Noi bloccati senza acqua né cibo»

Un'imponente nevicata ha colpito il Brennero, causando per circa mezza giornata la chiusura dell'autostrada in direzione di Vipiteno verso l'Austria per motivi di sicurezza. La situazione è stata ancora più critica in Austria, dove alcuni tir hanno bloccato la circolazione sulla A13 in Tirolo, poco dopo il passo del Brennero, presso Brennersee. Nel complesso si sono registrati sui vari versanti 30 chilometri di code. La situazione si è sbloccata solo nedl tardo pomeriggio. Sono ripartiti intorno alle 18.30 51 studenti del liceo scientifico «Fermi» di Sulmona, rimasti bloccati sull'autostrada in Austria per sei ore. Il tratto autostradale è stato liberato dai mezzi spartineve, ma si viaggia a rilento. Al momento si registrano oltre 40 km di coda in direzione Italia. «Fortunatamente siamo all'inizio della fila», fa sapere la docente, Francesca Abbriano che rassicura sulle condizioni degli studenti. Tutti affaticati, ma in buone condizioni. Il bus dovrebbe far rientro a Sulmona alle prime luci dell'alba.

Maltempo, 51 studenti in gita bloccati al Brennero per le forti nevicate: «Fermi da ore»

Brennero, ecco cosa è successo

Il valico del Brennero è stato chiuso dalle 11:30 di oggi, venerdì 23 febbraio a causa delle avverse condizioni meteorologiche. A causa delle intense nevicate, la corsia sud dell'autostrada del Brennero (A22) in Austria è stata temporaneamente interrotta. Oltre confine, l'autostrada è completamente bloccata con una coda di oltre trenta chilometri, mentre tutte le attrezzature antineve disponibili sono mobilitate per ripristinare la viabilità. Nel versante italiano del passo del Brennero, si segnalano attualmente 40 centimetri di neve fresca.

Diversi camion sono rimasti bloccati o in avaria nelle ultime ore, portando le autorità a decidere la chiusura della strada in direzione Italia. L'intero Alto Adige è colpito da intense nevicate: la neve cade anche a quote più basse, fino a 600 metri sul livello del mare.

Sforzi continuativi sono in corso lungo la tratta da parte di veicoli speciali per liberare l'autostrada dalla neve. Tuttavia, si registrano circa sei chilometri di coda in direzione nord tra Bressanone e Vipiteno. Il traffico è molto intenso e si verificano code anche sulla strada statale 12 tra Fortezza e Brennero. Le nevicate sono particolarmente abbondanti in Alta Val Venosta, Val Passiria e Val Sarentino. In tutta la regione dell'Alto Adige si contano decine di incidenti stradali, con i vigili del fuoco impegnati nel recupero di autovetture, veicoli pesanti e tir coinvolti in uscite di strada o bloccati dalla neve.

Neve Brennero, mezzi bloccati e lunghe code

Brennero, l'incubo di 51 studenti

Disavventura per un gruppo di 51 studenti del liceo Scientifico Fermi di Sulmona, rimasti bloccati per ore dalle 10.30 di questa mattina in Austria a causa del maltempo che ha reso non transitabile il passo del Brennero. La comitiva stava rientrando dal viaggio d'istruzione a Salisburgo quando è rimasta bloccata lungo la carreggiata per via della copiosa nevicata in corso. Il problema riguarda tre classi quinte, quattro docenti accompagnatori e l'autista del bus che trasporta la scolaresca. I professori, dopo aver chiesto aiuto alla polizia austriaca, si sono messi in contatto con il ministro dei trasporti che ha attivato l'unità di crisi tramite la Farnesina. «Abbiamo chiesto coperte, cibo ed acqua dal momento che siamo fermi da questa mattina. I ragazzi sono tutti in buone condizioni», riferisce Francesca Abbriano, una delle docenti a bordo del bus.

Al passo del Brennero si registrano 40 centimetri di neve fresca. Vari camion, nelle ultime ore, sono rimasti bloccati o comunque in panne: per questo le autorità hanno deciso di chiudere l'arteria che conduce in Italia. Oltre il confine, l'autostrada è bloccata con oltre trenta chilometri di coda e tutti i mezzi antineve disponibili in azione per riattivare la viabilità. «Siamo fermi dalle 10.30 di stamattina - raccontano i passeggeri di un pullmann bloccato in Austria a 3 chilometri dal confine italiano, raggiunti telefonicamente - Cinque ore fa la neve era ancora poca. Ora invece siamo circondati e avremo anche difficoltà anche a muoverci. Abbiamo contattato la polizia austriaca e l'Ambasciata italiana in Svizzera ma ci hanno risposto che non potevano fare nulla. Il Ministero dei Trasporti invece ci ha ricontattato e ci ha detto di aver allertato la Farnesina, che sta lavorando per aiutarci. Non abbiamo la possibilità di usare i servizi autostradali, né di reperire acqua e cibo. Nel frattempo la neve ha raggiunto i 40 centimetri». Solo alle 18.30 il pullman è ripartito.