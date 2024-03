Horner con la moglie Geri Halliwell mano nella mano in Bahrain: sorrisi dopo gli screenshot delle chat (ma si temono altri messaggi)

Chi si aspettava una moglie infuriata - e i primi a farlo sono stati i tabloid inglesi - è rimasto deluso. Perché l'ex Spice Girl Geri Halliwell, almeno davanti alle telecamere, ha scelto di sfilare al fianco del suo Christian Horner, capo della Red Bull e al centro di uno scandalo legato a presunte chat con una dipendente della scuderia, che lo aveva denunciato. Geri Halliwell è arrivata in Bahrain, dove si corre il primo Gran Premio della stagione di Formula 1, su un jet privato. E la mail anonima arrivata a oltre centocinquanta tra giornalisti e addetti ai lavori del circus pare sia stata inviata proprio mentre lei si trovava in aereo per raggiungere Sakhir. Difficile pensare che l'abbia presa bene, ma l'ex componente delle Spice Girls si è fatta poi fotografare mano nella mano con il marito nel paddock.